L’attrice e attivista Jane Fonda annuncia di avere un cancro, ma dice: “Sono fortunata”

La leggendaria attrice e attivista americana Jane Fonda, 84 anni, ha rivelato ieri sui propri profili social di avere il linfoma di non Hodgkin, un tumore maligno del sistema linfatico. Approfittando dell’occasione, l’attrice ha ribadito l’importanza dell’assistenza sanitaria negli Stati Uniti e la necessità che tutti possano averne accesso.Approfittando dell’occasione, l’attrice ha ribadito l’importanza dell’assistenza sanitaria negli Stati Uniti e la necessità che tutti possano averne accesso.

Nello specificco, Fonda scritto su Instagram: “Cari amici, ho qualcosa di personale da condividere. Mi è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin e ho iniziato la chemioterapia. Si tratta di un cancro molto curabile – aggiunge – L’80% delle persone sopravvive, quindi mi sento molto fortunata. Sono fortunata anche perché ho l’assicurazione sanitaria e l’accesso ai migliori medici e trattamenti. Mi rendo conto, ed è doloroso, di essere una privilegiata. Quasi tutte le famiglie americane hanno avuto a che fare con il cancro, prima o poi, e troppe non hanno accesso all’assistenza sanitaria di qualità che sto ricevendo io e questo non è giusto”.

Jane Fonda su Instagram: “La diagnosi di linfoma non interferirà col mio impegno per il clima”

All’interno del suo lungo post su Instagram, Jane Fonda ha spiegato che farà la chemio per 6 mesi e che sta gestendo i trattamenti abbastanza bene. Poi, ha sottolineato che non lascerà che la diagnosi del tumore interferisca con il suo attivismo per il clima. “Dobbiamo anche parlare molto di più non solo delle cure, ma anche delle cause in modo da poterle eliminare. Ad esempio, le persone devono sapere che i combustibili fossili causano il cancro. Anche i pesticidi, molti dei quali sono a base di combustibili fossili ,come il mio”, ha scritto Fonda

Poi, continuando, l’attrice e attivista ha concluso: “Stiamo vivendo il momento più importante nella storia umana perché ciò che facciamo o non facciamo in questo momento determinerà che tipo di futuro ci sarà e non permetterò al cancro di impedirmi di fare tutto ciò che posso, usando tutti gli strumenti nella mia cassetta degli attrezzi e questo include molto continuare a costruire questa comunità di Fire Drill Fridays e trovare nuovi modi per usare la nostra forza collettiva per apportare il cambiamento”