L’eccezionale normalità di chiamarsi Jamil Sadegholvaad, il nuovo sindaco di Rimini

Qualcuno la immagina come una storia romantica, di quelle che potrebbero essere raccontate in un film. Il perchè non è dato saperlo. Sadegholvaad è italiano a tutti gli effetti. E già questa è una considerazione non troppo illustre da restituire a chi legge. Nato da padre iraniano e mamma riminese, ha vissuto in Italia e ora con ampie maggioranze ha anche raggiunto la poltrona di sindaco.

Laureato in Scienze politiche, ha iniziato lavorando nel negozio di tappeti persiani del padre. Tra i primi ad aderire al Partito democratico, è stato assessore provinciale e poi titolare alla Sicurezza dal 2011 al 2021 in Comune con il dem uscente Andrea Gnassi. Vedi le differenze con Voghera nella scelta dei profili per la sicurezza, figure che denunciano le diverse mentalità: inclusione ed esclusione.

“Ho un nome strano, però credo che i riminesi ormai mi conoscono”, ha dichiarato Sadegholvaad subito dopo la vittoria con il 51,32% dei voti. “E anche se credo che l’integrazione sia un pezzo fondamentale dell’Italia del futuro, non voglio diventare il simbolo di nulla. Voglio essere giudicato per quello che saprò fare per Rimini o meno, e non tanto per il nome o il cognome più o meno strano”. In alcuni sport si direbbe. gioco, partita e incontro.