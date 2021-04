J-Ax racconta la sua lotta contro il Covid. “Se non l’hai vissuto sulla tua pelle, è impossibile da capire” | VIDEO

Il rapper ha raccontato su Instagram la sua drammatica esperienza con il virus. “Ho dovuto trattenermi dal piangere, perché non volevo che mio figlio vedesse che per la prima volta il papà non poteva aiutarlo”

Racconta J-Ax: “Ho avuto il Covid, non ne ho voluto parlare prima per rispetto, ci sono mezzo milioni di positivi e migliaia di italiani sono ricoverati. Io sono un privilegiato, la mia voce poteva soffocare quella di italiani realmente in difficoltà, ma ho appena fatto un tampone molecolare che ha confermato che io, mia moglie e mio figlio siamo negativi, quindi ho pensato che adesso fosse il momento di raccontarvi la mia storia.”

Con queste parole Alessandro Aleotti, meglio noto come J-Ax, ha rivelato pubblicamente la sua lotta contro il Covid-19 attraverso un lungo video sul suo account Instagram, durante il quale ha ripercorso le principali tappe di un calvario che ha sconvolto la sua vita e quella della sua famiglia.

“È stato uno dei periodi della mia vita” prosegue J-Ax. “Il più brutto. Ho avuto momenti in cui sono stato male, ma mai, mai come il Covid, è impossibile da spiegare, se non l’hai vissuto sulla tua pelle è impossibile (…). E la paura, come è successo a me e a mia moglie, di poter lasciare nostro figlio orfano. È successo a persone molto più giovani di noi. È la rabbia di sentirsi abbandonati dal tuo stato, perché di amici che ti vogliono portare la spesa a casa ne trovi quanti ne vuoi, mentre nessuno ha trovato il modo di sostituire chi ci amministra (…). Io nella mia casa non sapevo cosa rispondere quando mio figlio mi chiedeva perché non poteva vedere la nonna, gli amici andare a scuola. Ho visto la sua salute mentale deteriorarsi velocemente e io ho dovuto trattenermi dal piangere, perché non volevo che vedesse che per la prima volta il papà non poteva aiutarlo. E questo è un aspetto di cui nessuno parla, l’effetto psicologico che questo virus ha su di noi, soprattutto sui nostri figli e i più piccoli”.