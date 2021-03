L’Italia resta chiusa fino a maggio: il presidente del Consiglio Mario Draghi è stato chiaro. Riapre solo la scuola fino alla prima media nelle zone rosse. Da lunedì più di metà del Paese sarà in zona rossa, con Calabria, Toscana e Valle d’Aosta che si vanno ad aggiungere alle 7 regioni e alla provincia autonoma di Trento in cui sono già in vigore le restrizioni più dure, mentre il Lazio torna in arancione

Italia chiusa fino a maggio: cosa non riapre dopo Pasqua

Nessuna zona gialla fino a maggio dunque. Nelle zone arancioni invece potranno tornare in classi gli studenti fino alla terza media, mentre per chi frequenta le superiori sono previste le lezioni in presenzaal 50%. Quali sono i divieti? Fino al 30 aprile niente spostamenti tra le regioni, saracinesche ancora abbassate per bar e ristoranti, riapertura di palestre, piscine, cinema e teatri a data da destinarsi, zona gialla cancellata fino alla fine del mese. “Le misure adottate finora ci hanno dato un primissimo segnale di rallentamento, ma la situazione è ancora delicata”, dice il ministro della Salute Roberto Speranza. Il Corriere spiega che a metà aprile potrebbero essere rivalutate le restrizioni in base ai dati epidemiologici:

Ministri e governatori del centrodestra insistono per far ripartire alcune attività, ma la decisione del governo è far rimanere l’Italia in arancione e rosso per un altro mese. Non è passata, almeno per il momento, l’ipotesi di riaprire nelle zone di minor contagio bar e ristoranti a pranzo anche se fino alle 15 o alle 16 in modo da evitare gli incontri per l’aperitivo. Non è esclusa una «correzione» dopo due settimane se la curva epidemiologica dovesse scendere in maniera significativa, ma con la campagna vaccinale ancora in affanno adesso si è deciso di far prevalere il rigore

Per il fine settimana del 1 maggio comunque potrebbe entrare in vigore una misura simile al lockdown, così come a Pasqua. “Tredici Regioni/Province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di 1. Tra queste, una Regione (Valle d’Aosta) ha un Rt con il limite inferiore maggiore di 1,5 compatibile con uno scenario di tipo 4, e un’altra (Calabria) ha un Rt con il limite inferiore maggiore di 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3. Otto Regioni hanno un Rt nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni/Pa hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo 1”, secondo il report di monitoraggio Covid-19 di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute, relativo al periodo 15-21 marzo con dati aggiornati al 24. Le Regioni e Province autonome con Rt puntuale sopra 1 sono: Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Pa Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto.