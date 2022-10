Isabella Rauti non vuole ripetere le parole di Meloni sul fascismo | VIDEO

Giorgia Meloni non ha “mai avuto simpatie per il fascismo”, così come Fratelli d’Italia. Dopo anni di ambiguità (anche se nel corso degli anni sono apparse numerose testimonianza video che raccontavano una storia diversa), la nuova Presidente del Consiglio ha deciso di prendere definitivamente le distanze dalle accuse “nostalgiche” mosse contro di lei e contro il suo partito. Parole pronunciate alla Camera dei deputati durante le sue dichiarazioni programmatiche che, poi, hanno portato all’ottenimento della fiducia per il suo governo. Ma c’è qualcuno all’interno del suo partito che non ha voluto ripetere quelle parole: la Vicepresidente di FdI Isabella Rauti.

Ripetere le parole di Meloni sul fascismo? “Non sono costretta a ripetere niente, posso anche non dire nulla”. Isabella Rauti, Senatrice della Repubblica Italiana. #matrice pic.twitter.com/DMl5cUr6nc — Alekos Prete (@AlekosPrete) October 26, 2022

Isabella Rauti non vuole ripetere le parole di Meloni sul fascismo

Intercettata dai cronisti fuori da Palazzo Madama, la senatrice Rauti – figlia dell’ex segretario del Movimento Sociale Italiano – è stata incalzata da Enrico Lucci di Striscia la Notizia. La domande posta dall’inviato della trasmissione di Canale 5 era piuttosto semplice: “Giorgia Meloni ha detto che non ha mai avuto simpatie per il fascismo, lei ripeterebbe questa frase?”. Il tutto condito, in precedenza, da un parallelismo con quanto detto da Gianfranco Fini sul fascismo come “male assoluto”. La Vicepresidente di Fratelli d’Italia si prende alcuni secondi di pausa prima di replicare:

“Io non sono costretta a ripetere niente. Posso anche non dire niente, no?”.

Lucci le fa notare che una non-risposta di questo tipo, però, è una risposta. Poi questo tentativo di intervista in strada si conclude. Dunque, la figlia dell’ex segretario del Movimento Sociale Italiano Pino Rauti – oggi senatrice e numero 2 di Fratelli d’Italia – non ha voluto ripetere le parole pronunciate dalla Presidente del Consiglio (e leader del suo partito) in merito al fascismo.

(foto e video: da “Striscia la Notizia”, Canale 5)