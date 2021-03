L’assurda spiegazione del giovane autore delle immagini dei feti appese in una scuola

Voleva essere ironico, goliardico. Questa è la giustificazione che spesso (troppo spesso) viene data quando qualcuno compie un comportamento sbagliato (per usare un eufemismo) e vigliacco. Eppure questo è quanto ha spiegato il giovane autore di quei disegni affissi sulle mura di una scuola superiore di Piacenza: “Io feto, tu aborto”, recitava uno dei tanti messaggi comparsi qualche giorno fa. Il tutto in quell’istituto frequentato da una giovane studentessa che, qualche settimana prima, aveva abortito. La 18enne ha raccontato a Il Corriere della Sera il suo stato d’animo.

“Io feto, tu aborto”: gli assurdi cartelli in una scuola di Piacenza

I messaggi comparsi sui muri della scuola superiore di Piacenza sono stati pubblicati anche sui social e sono stati inviati Cathy La Torre, avvocata che si occupa (spesso e volentieri) di discriminazione.

“Questo eri tu”, “mi hanno buttato in mezzo all’utero e ne sono uscito embrione”, “Io feto, tu aborto”. Questi sono solamente alcuni dei messaggi affissi in quella scuola e che la ragazza, una volta uscita dalla sua classe, ha strappato. “Ho strappato quei fogli uno dopo l’altro portandoli al prof. Lui non ci credeva – ha raccontato la giovane a il Corriere della Sera -. Li ha presi e si è allontanato, andando in presidenza. Io intanto li avevo fotografati, girandoli a miei compagni di classe per chiedere loro se ne sapessero qualcosa”.

Le indagini e la confessione anonima

La scuola ha avviato le indagini interne per risalire all’identità del protagonista di questo pessimo e insensibile gesto. Ma l’autore è tornato a parlare attraverso una serie di messaggi affissi sempre sullo stesso muro: “Immagini e relativi messaggi erano ironici e non riferiti a nessuna persona in particolare. Per quanto fuori luogo, lo scopo non era certo quello di offendere e criticare qualcuno. Mi dispiace tantissimo per la situazione che si è creata, soprattutto per le persone che si sono sentite ferite. Chiedo scusa a tutti”.

