L’uomo che fa inversione a U in autostrada per “colpa del navigatore” | VIDEO

Un nuovo episodio di guida “selvaggia” (per usare un eufemismo) ha avuto luogo ieri sull’A1 in direzione Roma. Qui un suv bianco ha effettuato una pericolosissima inversione a U proprio nel mezzo dell’autostrada, mettendo a rischio un’auto e un tir in arrivo che sono stati costretti a fermarsi improvvisamente per evitare l’impatto. Le immagini sono state immortalate dalle telecamere di tratta e l’uomo alla guida del suv, un cittadino straniero, è stato prontamente fermato dalla polizia stradale, allertata da alcune segnalazioni degli operatori di Società Autostrade per l’Italia.

Inversione a U in autostrada: per l’automobilista 8mila euro di multa

L’uomo alla guida del suv, dopo essere stato fermato, ha giustificato la pericolosa manovra messa in atto dicendo che, dopo aver sbagliato direzione, il navigatore gli avesse dato indicazione di procedere con l’inversione di marcia, che lui ha subito eseguito. Parole, quelle dell’automobilista, che comunque non gli hanno evitato la sanzione della Polstrada: il ritiro della patente e una multa fino a 8mila euro, senza contare il fermo del mezzo per tre mesi.

Adesso la questura ha reso noto che i poliziotti stanno lavorando su due dossier: uno per la Procura di Rieti sui profili penali della condotta, l’altro destinato alle autorità del paese d’origine dell’automobilista volto ad impedire che all’uomo venga rilasciata di nuovo la patente di guida.