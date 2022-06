“Pazza, deragliata”, gli insulti a Cathy La Torre per aver detto di “essersi ridotta il seno perché è una persona non binaria” | VIDEO

Lo aveva già raccontato in passato, ma anche le storie vecchie sono in grado di dare vita al classico odio che corre sui social. La vittima, ancora una volta, è Cathy La Torre, finita nel mirino degli haters della rete perché durante la sua intervista a Repubblica delle Idee ha riposto a una domanda della moderatrice dell’evento che le aveva chiesto di raccontare la sua scelta di sottoporsi a un intervento di mastoplastica riduttiva al seno. Non si tratta di una novità, visto che l’operazione era stata annunciata ed è avvenuta nel novembre dello scorso anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da la Repubblica (@larepubblica)

Cathy La Torre insultata per il suo intervento di riduzione del seno

L’avvocata, che da sempre lavora in difesa dei diritti delle persone LGBT, ha raccontato così l’odio social che si è riversato su di lei dopo quella risposta a Repubblica delle Idee:

“Ieri a Repubblica delle Idee, a una domanda sul mio intervento di riduzione del seno, ho risposto di averlo affrontato ‘perché sono una persona non binaria, e quel seno mi causava una disforia di genere’. Mi stanno insultando in modi incomprensibili”.

E non si tratta di un qualcosa di nuovo. La stessa Cathy La Torre aveva raccontato – anche sui social – i motivi che l’avevano portata a quella decisione culminata nell’intervento di riduzione del seno avvenuto lo scorso 3 novembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cathy La Torre (@avvocathy)

Nonostante la notizia fosse di dominio pubblico (e vecchia) il solo fatto di aver ribadito i motivi di quella sua scelta hanno provocato le classiche reazioni di odio sui social:

“Pazza, da ricovero, deragliata”. Questi sono alcuni insulti indirizzati a Cathy La Torre dopo il suo intervento a Repubblica delle Idee. E per chi si è reso protagonista di questa ennesima pagina di violenza verbale sui social, probabilmente arriverà una letterina con una denuncia.