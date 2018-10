Saranno quattro i virus attesi nella vera e propria stagione influenzale 2018-2019 e sono tutti compresi nel vaccino che infatti è quadrivalente per proteggere appunto da tutti e quattro i potenziali aggressori. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni dalle regioni del Nord su un possibile anticipo del virus, che però non trova riscontri al ministero della Salute: si tratta di microorganismi parainfluenzali che però sono assolutamente stagionali e non c’entrano con l’influenza.

I quattro ceppi dell’influenza 2018-2019

Il Corriere della Sera fa sapere oggi che la sorveglianza dei casi e della circolazione dei microbi è partita il 15 ottobre attraverso un sistema chiamato Influnet, basato sulle segnalazioni di un certo numero di medici di famiglia cosiddetti «sentinella». La curva delle sindromi parainfluenzali ancora non si è sollevata ma siamo nel periodo giusto per registrare la prima crescita.

Le Regioni stanno per avviare le campagne di vaccinazione con offerta gratuita alle persone da proteggere in via prioritaria perché più fragili: senior sopra i 65 anni, donne nel secondo e terzo mese di gravidanza, bambini e adulti da 6 mesi a 65 anni con patologie croniche, operatori di servizi pubblici, forze di polizia e Vigili del fuoco, veterinari. Si può comunque acquistare liberamente il vaccino in farmacia.