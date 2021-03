L’infermiera no vax e il cluster all’ospedale: l’idea di una legge per rendere il vaccino obbligatorio

È successo in Liguria. Il governatore Giovanni Toti: “Mandato ai miei uffici di valutare la possibilità di obbligare questa categoria a vaccinarsi. Chi fa questo lavoro e rifiuta di proteggere se stesso con il vaccino di fatto non protegge i pazienti di cui dovrebbe prendersi cura. E questo non è accettabile”

La storia è questa. Siamo a Genova, ospedale San Martino. Tra il personale sanitario c’è un’infermiera no vax, che pur avendo accesso alla vaccinazione, decide di non essere vaccinata. Perché? Semplicemente perché è no vax. E lo può fare, perché in Italia non c’è un obbligo di legge che preveda che qualcuno (e neanche il personale sanitario) possa essere obbligato a vaccinarsi contro il covid. Quindi non partecipa alla campagna di vaccinazione dell’ospedale. Ma, c’è un ma. Poco dopo la donna risulta essere positiva al virus. E non solo: perché la direzione sanitaria rende nota la presenza di un vero proprio cluster nello stesso reparto in cui lavora l’infermiera, al primo piano del padiglione Maragliano. Dieci persone – al momento – risultano essere positive alla variante inglese e al Policlinico è scattato il protocollo di sicurezza, che consiste nel tracciamento di tutti i pazienti. A intervenire sono state le squadre di Igiene e Malattie infettive dirette dal professor Icardi e dal professor Bassetti.

A commentare la storia è stato il governatore forzista della Liguria, Giovanni Toti, che ha lanciato la sua idea di scrivere una legge regionale che obblighi il personale sanitario alla vaccinazione: