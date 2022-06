Un ascensore precipita dal quinto piano di un palazzo a Palermo

Un ascensore di un palazzo nel quartiere Brancaccio di Palermo si è sganciato ed è precipitato per cinque piani: ferite le tre persone presenti in cabina

In un edificio in via Vincenzo Balistreri a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un ascensore è precipitato dal quinto piano. Ferite gravemente le tre persone presenti nella cabina. Vigili del fuoco e personale del 118 sono prontamente intervenuti sul posto: le cause che hanno portato l’ascensore a sganciarsi e precipitare nel vuoto non sono ancora chiare. Indaga la polizia.

“Sono tutti ottimi parrocchiani, li vedo sempre qui da me a messa”, le parole di don Ugo di Marzo, parroco del quartiere, riportate da Repubblica.

(notizia in aggiornamento)