L’incendio scoppiato nella Caserma dei Carabinieri di Tor di Quinto | VIDEO

Il bilancio parla, fortunatamente, di un solo carabiniere ferito. Ma poteva andare molto peggio, visto che quella cittadella militare è popolata, quotidianamente, da quasi 4mila persone. Intorno alle 12.50, infatti, un grande incendio è scoppiato all’interno della Caserma dei Carabinieri di Tor di Quinto, a Roma. Ancora sono da capire le cause di questo rogo, ma le immagini mostrano una palazzina avvolta dalle fiamme, mentre i militari sono riusciti a mettersi in salvo fuggendo in strada.

Me l’ha mandato un amico carabiniere 😱🙏🏻incendio nella Caserma “SalvoD’Acquisto a in via Tor di Quinto a #Roma pic.twitter.com/erJLN6HHYF — Bianca (@JDascjauan) December 15, 2021

Incendio Caserma Tor di Quinto, un carabiniere è rimasto ferito

Il rogo è stato spento nel giro di qualche minuti e ora si cerca di capire quale siano state le cause di quelle fiamme che dovrebbero essere partiti dalla foresteria del VIII Reggimento della Caserma Salvo d’Acquisto di Roma. L’incendio, poi, si è diffuso lungo i due piani della palazzina (l’unica a essere rimasta coinvolta) che si vede nelle immagini. Il video mostra anche uno dei Carabinieri che, nel tentativo di mettersi in salvo ed evitare anche le esalazioni, si è calato faticosamente dalla finestra mentre i suoi colleghi si trovavano già all’esterno dell’edificio. Il bilancio ufficiale parla di un solo militare rimasto lievemente ferito e immediatamente soccorso. Le sue condizioni non sono preoccupanti.

Secondo le prime indiscrezioni, anche se manca ancora l’ufficialità, le fiamme sarebbero partite da una delle stufette (da capire se portata all’interno della Caserma da un carabiniere o fornita dall’amministrazione) all’interno di una delle stanze delle foresteria. Poi, da lì, incontrando altri materiali facilmente infiammabili l’incendio è divampato. Il fumo nero che si è sollevato dalla palazzina di Tor di Quinto è ancora visibile da buona parte dei cittadini capitolini, specialmente da chi vive o è di passaggio nelle zone centrali di Roma o quelle Nord.