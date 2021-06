In Sardegna un uomo è morto dopo aver salvato la vita a due ragazze in mare

Ha messo in salvo la figlia e una sua amica. Erano in difficoltà nelle acque della Marina di Arbus, nel Sud Sardegna, poi si è sentito male ed è deceduto davanti ai bagnanti che trascorrevano la mattinata nella spiaggia sarda. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio, quando l’uomo, un 65enne, ha notato che le ragazze non riuscivano a tornare a riva nel mare ondoso: si è buttato in acqua, le ha aiutate a raggiungere la spiaggia, quindi si è accasciato. A nulla sono serviti i soccorsi del 118, arrivati sul posto, insieme all’elisoccorso.