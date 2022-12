"Immenso", la reazione di Alberto Angela al murale dedicato al padre Piero

Un piccolo spoiler nazionale, ma chi lo ha realizzato non se la sarà presa per questo. Nella giornata di lunedì 12 dicembre, Alberto Angela si è trovato in quel di Nichelino, comune che fa parte della città metropolitana di Torino. Si trovava nel capoluogo piemontese per partecipare a uno dei tanti convegni che anticipano il Salone del Libro e, per questo motivo, ha deciso di andare in quella cittadina piemontese per scattarsi una foto davanti a un murale dedicato al padre, il compianto Piero Angela. Perché quell’opera d’arte – che fa parte di un contest artistico per riqualificare la città – sarà inaugurata il prossimo 22 dicembre.

È bellissimo, immenso… grazie di cuore! pic.twitter.com/MZkfIhqX5r — Alberto Angela (@albertoangela) December 12, 2022

Piero Angela, il murale dedicato al divulgatore a Nichelino

Il figlio che immortala quel murale dedicato al padre. Un padre che ha fatto la storia della divulgazione scientifica e della televisione in Italia. Un’opera d’arte che ha lasciato quasi senza parole Alberto Angela che, oltre a condividere quello scatto, ha deciso di raccontare la sua emozione con poche e concise parole:

“È bellissimo, immenso. Grazie di cuore”.

D’altronde Nichelino dista pochissimi chilometri da quella Torino che aveva dato i natali, 93 anni fa, a Piero Angela. E per questo la dedica e l’omaggio sembrano essere più che doverosi. E l’opera rimarrà lì, su uno dei muri della città, facendo parte di un progetto di riqualificazione artistica della città chiamato “Nichelino Lights Up Festival”, fortemente voluto e sostenuto dall’assessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola. E la scelta, tra le tante proposte, è ricaduta proprio sul divulgatore scientifico amato da tutti gli italiani. Quel personaggio che in modo garbato, quasi in punta di piedi, è stato apprezzato dal pubblico televisivo che si è avvicinato agli approfondimenti storico-scientifici accompagnati da quella figura discreta tipica di un insegnante di lungo corso.