Il video della ragazza rapinata trascinata dal ladro che scappa con l’auto

Le immagini sconvolgenti arrivano da Napoli e sono riprese dalle telecamere di sicurezza di una tabaccheria e da quelle che controllano la zona di via Carlo de Marco. Qualche sera fa, una donna stava acquistando delle sigarette a un distributore automatico, quando alle sue spalle è arrivato un malintenzionato che le ruba la borsa. Ma questa vicenda non si ferma al mero furto. Questo il video della ragazza trascinata da un’automobile pubblicato dal Consigliere Regionale campano di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli sulla sua pagina Facebook.

Video ragazza trascinata da un’auto dopo una rapina, accade a Napoli

Sono le 21.53 di venerdì 22 ottobre. Prima l’avvicinamento furtivo, poi l’aggressione fisica – con tanto di violenta spinta che fa cadere la donna in terra – per strappare via delle sue braccia la borsa. Ma la ragazza prova a reagire e decide di inseguire l’uomo. Quest’ultimo raggiunge la sua automobile, una fiat punto bianca che, come si legge sulle portiere, è di proprietà di una società che si occupa di edilizia. Lo stesso titolare dell’autovettura, però, ha denunciato il furto nei giorni scorsi.

La donna prova a recuperare la sua borsa, rimanendo agganciata all’interno della vettura. Il ladro, però, non si ferma e non desiste. Seppur con difficoltà, ingrana la marcia e parte a tutta velocità. Un’accelerazione che porta la ragazza – ancora attaccata allo sportello – a essere sbalzata via, urtando con violenza contro il suolo. Nelle immagini pubblicate da Francesco Emilio Borrelli (ma, prima di lui, lo stesso proprietario della tabaccheria le aveva postate su Instagram) si vede anche il volto del ladro. “Dobbiamo dare massima diffusione al video registrato dalle telecamere a circuito chiuso della tabaccheria in via Carlo De Marco. Sono scene terribili che avrebbero potuto immortalare qualcosa di ben più drammatico – ha scritto il consigliere regionale campano -. Quello che lascia sconcertati è la ferocia di questo delinquente che non si è fatto scrupolo di mettere in serio pericolo la vita della sua vittima. Un soggetto che deve essere assicurato al più presto alla giustizia”.