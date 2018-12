Il rogo di rifiuti in via Costi a Roma

In via Raffaele Costi nel quartiere Tor Sapienza a Roma, tra il parco Fabio Montagna e lo svincolo della A24, intorno alle 16 del giorno di Natale, c’è stato un incendio di rifiuti. Ad andare in fiamme rifiuti di tutti i tipi, dai materassi alle buste di plastica piene di indifferenziata, sedie, scatole di cartone, carta, tutto abbandonato intorno ai cassonetti rigurgitanti immondizia.

In questi giorni sono tanti i cittadini romani che postano su Facebook o su Twitter scatti di cassonetti di immondizia pieni e di rifiuti in strada. L’altroieri il Collettivo Militant ha coperto di “monnezza” l’albero di Natale di Netflix a piazza Veneziaper protestare contro le condizioni della città e in particolare delle periferie. In tanti segnalano anche che la città era già piena alla vigilia di Natale, nonostante il solito “piano straordinario” annunciato da AMA nei giorni scorsi. In una nota della municipalizzata dei rifiuti AMA si riferiva che le strutture tecniche che sovrintendono ai flussi “saranno al lavoro per ottimizzare, sulla base delle maggiori capienze ottenute negli impianti già in utilizzo, i conferimenti derivanti dall’indisponibilità dell’impianto TMB del Salario incendiato la scorsa settimana. Tecnici preposti monitoreranno costantemente la produttività nei giri di raccolta programmati per garantire il corretto esercizio dei servizi”.

La città è per l’ennesima volta in difficoltà dopo l’incendio del TMB Nuovo Salario. L’impianto di trattamento meccanico-biologico, che era impropriamente utilizzato anche come deposito rifiuti, non verrà riaperto a causa dei danni irreversibili subiti nel rogo. Ma l’annuncio della sindaca sulla chiusura del TMB, accolto con grida di giubilo dalla popolazione del quartiere visto l’odore insopportabile che usciva dai macchinari, è stato accompagnato anchedall’inevitabile annuncio dell’aumento della tariffa dei rifiuti.

Leggi sull’argomento: Buon Natale dalla monnezza di Roma