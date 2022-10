"Il Presidente Giorgia Meloni è intervenuta": il post di Palazzo Chigi dimostra l'insensatezza dell'uso del maschile

La questione dell’articolo maschile o femminile in riferimento alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha monopolizzato per giorni il dibattito politico. C’è chi crede che quella del linguaggio sia una questione marginale, che conti quindi la sostanza più che la forma, ma c’è pure chi è convinto della capacità delle parole di modificare la società e di portarla verso il progresso.

Quest’ultima categoria di persone è quella che più ha criticato la volontà della Premier di volersi definire “il” Presidente e non “la” Presidente, sottolineando come tale scelta non sia altro che l’ennesimo appuntamento mancato da Meloni per cambiare davvero le cose in questo senso. Un’evidenza che ieri molte onorevoli dell’opposizione, prima della fiducia al nuovo Governo a Palazzo Madama, hanno più e più volte sottolineato alla Premier, accusata pure di aver inserito nella propria squadra di Governo pochissime donne (solo sei ministre, il 27% del totale, ovvero meno di un terzo).

Il cacofonico post di Palazzo Chigi su Instagram: “Il Presidente Giorgia Meloni è intervenuta”

Che poi se la volontà di chi sostiene la scelta del maschile da parte di Meloni fosse davvero quella di evitare “orrori” grammaticali, occorrerebbe anzitutto vedere se non sia proprio questo rifiuto totale del femminile a creare anche più confusione e strafalcioni senza precedenti. In questo senso, l’ultimo post pubblicato da Palazzo Chigi (e ora prontamente modificato) è stato piuttosto dimostrativo, non proprio un capolavoro, per dirla con un eufemismo. Espressioni come “il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta…” non possono di certo essere definite piacevoli ad ascoltarsi, né un modo per “semplificare” il linguaggio. Sembrano soltanto forzature anacronistiche, insensate, cacofoniche e, soprattutto, evitabili. Cosa dà così fastidio di un semplice e chiaro “la Presidente”?