Il momento in cui Nadal sgrida Sonego per le urla durante la partita | VIDEO

“Ora mi sento in colpa. Forse ho disturbato Sonego ma non era mia intenzione innervosirlo, mi spiegherò con lui perché questa cosa mi fa stare malissimo. Gli ho solo chiesto gentilmente se poteva fare meno rumore”. Sono le parole di Rafael Nadal, dopo il momento di tensione durante la partita del terzo turno di Wimbledon, contro Lorenzo Sonego.

Nadal si lamenta con Sonego delle urla

Il tennista spagnolo ha infatti chiamato l’italiano a rete, lamentandosi per i suoi versi. Nadal era in vantaggio per 6-1, 6-2, 4-3 e servizio, ma in quel momento Sonego era riuscito a piazzare un break e a pareggiare i conti. Dopo il richiamo di Nadal, l’azzurro si è però innervosito e Nadal lo ha battuto.

“Nadal”:

Perché durante il terzo set del match valevole per il terzo turno di Wimbledon vinto contro Lorenzo Sonego, dopo che l’avversario ha recuperato il break di svantaggio, lo ha richiamato a rete e gli ha chiesto di abbassare il volume della voce pic.twitter.com/CrvjV5g7IS — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 3, 2022

Il tennista torinese però non ci sta e, nonostante abbia apprezzato le scuse del rivale, non ha preso bene il richiamo di Rafa, che ha finito per condizionarlo come ha ammesso nel post match: “Non esiste che un giocatore chiami a rete un altro, si fa in terza categoria non a Wimbledon. Chiami l’arbitro, non chiami un giocatore a rete. In quel momento mi ha condizionato. Mi ha detto che era condizionato dal mio verso. A fine partita si è scusato, è stato educatissimo. Io gli ho detto che però in quel momento mi aveva condizionato”.