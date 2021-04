Il direttore dell’Aifa: “In Italia il vaccino Johnson & Johnson per gli over 60”

“Il vaccino è per tutti e l’Italia lo colloca in fascia anziana dove sicuramente i benefici sono maggiori dei rischi”

Il direttore dell’Aifa Nicola Magrini ha risposto alle domande di Lilli Gruber a Otto e mezzo sul vaccino Johnson & Johnson, dando indicazioni su quanti dosi arriveranno in Italia e – soprattutto – a chi verranno inoculate: “Come ci aspettavamo, su Johnson & Johnson l’Ema e la Fda hanno avuto approfonditi scambi di informazioni e hanno concluso che i rari casi di trombosi sono al limite della valutabilità, se non della trascurabilità. Quindi il vaccino è per tutti e l’Italia lo colloca in fascia anziana (over 60) dove sicuramente i benefici sono maggiori dei rischi. Le somministrazioni dei vaccini sono in crescita, la nostra capacità vaccinale permette di arrivare a 500mila dosi al giorno – ha aggiunto – è una capacità che già abbiamo ma dipende dalle consegne dei vaccini, che è un fattore non proprio nelle nostre mani”.

Il vaccino Johnson & Johnson

L’Agenzia europea del farmaco Ema questo pomeriggio ha infatti confermato che per il vaccino anti-Covid di Johnson & Johnson “il rapporto rischio-beneficio complessivo rimane positivo”. E’ la conclusione a cui è approdato il comitato di farmacovigilanza Prac, secondo quanto comunica l’ente Ue in una nota. “La malattia Covid è associata a un rischio di ospedalizzazione e morte. La combinazione segnalata fra coaguli di sangue e livelli di piastrine basse è molto rara e i benefici complessivi del vaccino Janssen nella prevenzione di Covid superano i rischi degli effetti collaterali”. L’Agenzia del farmaco Ema segnala “un possibile collegamento con casi molto rari di trombosi insolite associate a piastrine basse” e il vaccino anti-Covid di Janssen (Johnson&Jonhson). Nella riunione di oggi, martedì 20 aprile, il comitato di farmacovigilanza Prac dell’Agenzia europea del farmaco Ema “ha concluso che alle informazioni sul prodotto per il vaccino anti-Covid Janssen dovrebbe essere aggiunto un avvertimento su coaguli di sangue insoliti con livelli bassi di piastrine. Il Prac ha anche concluso che questi eventi dovrebbero essere elencati come effetti collaterali molto rari del vaccino”.