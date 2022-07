Attimi di tensione alla Camera durante le accese discussioni sul dl Semplificazioni. Nel bel mezzo della seduta parlamentare, il deputato del Partito Democratico Roberto Morassut si è sentito male. Un malore, poi lo svenimento. Immediatamente il Presidente di turno a Montecitorio, Andrea Mandelli (Forza Italia), ha sospeso i lavori per consentire al personale medico di intervenire e soccorrerlo.

Morassut sviene in Aula alla Camera, seduta sospesa

Per il momento, dalla Camera dei deputati non sono arrivate altre indicazioni sullo stato di salute di Roberto Morassut. Sta di fatto che la seduta, sospesa alle 14.12, è ripresa dieci minuti dopo. E questo malore è avvenuto durante le accessissime fasi di confronto e scontro tra i vari referenti dei partiti sul tanto discusso dl Semplificazioni. E a segnalare quel che stava accadendo all’interno degli scranni riservati ai deputati del Pd sono stati i parlamentari stessi.

Stava parlando, proprio a nome del Partito Democratico, Deborah Serracchiani. Poi le urla per richiamare l’attenzione del Presidente della Camera Mandelli e la richiesta di Emanuele Fiano di interrompere immediatamente la seduta per via del malore di Morassut.

(Foto IPP/Gioia Botteghi)