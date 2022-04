Il cameriere che fa cadere lo champagne davanti a Sabrina Ferilli | VIDEO

Forse si era emozionato per l’incontro con l’attrice romana. O, più probabilmente, si è trattato del classico “incidente” che fa parte del “bello della diretta”. Sta di fatto che domenica sera, nel corso della puntata di “Che Tempo che fa” (su Rai 3), un cameriere ha versato in terra un calice di champagne mentre lo stava portando a Sabrina Ferilli. L’attrice si trovava nello studio di Fabio Fazio, in compagnia di Leonardo Pieraccioni, per parlare del suo ultimo film “Il sesso degli angeli”.

tutto il fandom come il cameriere davanti a sabrina perfezione ferilli:#CTCF pic.twitter.com/3qadBbb78x — Giò🌻👑 (@alcieloappesa) April 10, 2022

L’uomo – chiamato in studio dal conduttore Fabio Fazio – entra in scena con un vassoio su cui era poggiato un tovagliolo e un calice di champagne da servire a Sabrina Ferilli. Poi, però, con un goffo gesto prova ad apparecchiare il tavolino al fianco dell’attrice, provocando il disastro in diretta immortalato dalle implacabili telecamere che raccontavano la diretta della trasmissione: piegandosi per posare il tovagliolo, infatti, il calice si muove su quel vassoio. Ed ecco che parte dello champagne finisce a terra andando a sfiorare anche l’attrice romana che si alza per tentare di dargli una mano. Poi, il cameriere chiede scusa tornando sui propri passi e rientrando dietro le quinte. Poco dopo, però, ecco la soluzione e un nuovo tentativo. Condito da un cesto di frutta.

Questa volta senza incidenti, senza versare neanche una goccia di champagne. E la diretta prosegue con Sabrina Ferilli e Leonardo Pieraccioni che parlano anche del loro ultimo lavoro insieme. Quel film, “Il Sesso degli angeli”, che uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 21 aprile.

(foto e video: da “Che Tempo Che Fa”, Rai 3)