I No Vax che vogliono boicottare Conad dopo le parole dell’amministratore delegato

Ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica (Rete4), Francesco Pugliese ha detto che la sua azienda intende mandare in aspettativa non retribuita tutti i dipendenti che hanno rifiutato il vaccino

Torna di moda il boicottaggio. Questa volta a finire nel mirino dei No Vax è stato l’amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese che lunedì sera, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica (su Rete4), ha detto la sua sul Green Pass per i lavoratori. Secondo lui, infatti, la certificazione verde andrebbe estesa ad altre categorie rispetto al personale sanitario e ai docenti. E questo coinvolgerebbe anche i suoi dipendenti. Una posizione che non è stata digerita dai social.

“Conad da boicottare”, le proteste dei no vax dopo le parole dell’ad

“Sono favorevole al greenpass, se io ha fatto due dosi di vaccino, perché poi devo rischiare di contagiarmi andando al ristorante o al supermercato? I dipendenti che non vogliono vaccinarsi andranno in aspettativa non retribuita”. Parole sintetiche che mostrano un indirizzo ben preciso da parte dell’amministratore delegato di Conad. E da lì è partito un vero e proprio shitstorm targato no vax che annunciano il loro boicottaggio nei confronti dei numerosi supermercati che fanno parte della nota catena.

L’A.D di #Conad vuole licenziare chi non si vaccina. Ci vorrebbe uno sciopere generale dei dipendenti, poi vediamo come andrebbe avanti Conad e il signor #Pugliese.

Peccato che sindacati e Confindustria si sono già venduti i lavoratori per l’ennesima volta. #quartarepubblica pic.twitter.com/sYPmyiQZ6N — Pierpaolo Cicciarella 🇮🇹 (@P_Cicciarella) September 7, 2021

#Conad licenziare chi non si vaccina, ecco la follia pura i modi dittatoriali, trattare i dipendenti come animali da marchiare, anche perché dimenticano che il vaccino è facoltativo, grazie a chi applaude al vaccino obbligatorio ecco le conseguenze a cui andiamo incontro — dome 🌋✊ (@nellapulce) September 7, 2021

#Conad BOICOTTARE CONAD sono loro cliente da anni punto vendita a 5 minuti da casa mia andrò in altri posti a fare la spesa approfitto per dire di eliminare l’ insulso spot con la signora che fa la spesa in mascherina https://t.co/khA6w3CMXc — sonia.s (@sonias22524348) September 7, 2021

Questa è una piccola rassegna di commenti che si trovano su Twitter seguendo l’hashtag #Conad. Tra gli utenti, però, c’è anche chi fa molta ironia sottolineando alcuni paradossi: boicottando i supermercati della catena si mette a rischio il lavoro dei dipendenti; se i no vax non andranno più in quei luoghi, allora i supermercati Covid diventeranno una sorta di paradiso Covid-free.

(foto: da Quarta Repubblica, Rete4)