“Perché una ballerina invece parla di medicina senza sentirsi goffa?”: le sparate di Heather Parisi sui vaccini “sperimentali”

Heather Parisi utilizza le parole pronunciate da Floris per dire che aveva ragione rifiutandosi di fare il vaccino anti COVID. Ma…

La posizione di Heather Parisi è nota da tempo: cosa aveva detto sui vaccini? Era il dicembre 2020 e la ballerina aveva annunciato che la sua famiglia e lei non avrebbero fatto la vaccinazione anti covid: «Io e la mia famiglia non faremo il vaccino perché è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo», aggiuggendo «Sono perfettamente consapevole che per questa scelta in Italia (non a Hong Kong) sarò derisa, attaccata, emarginata e che molti, in assoluta malafede, mi definiranno ‘novax’». Ora secondo la ballerina Floris le dà ragione:

#Floris – Siamo una sperimentazione ma temo che tanti dubbi porteranno all’obbligo vaccinale pic.twitter.com/aouOm87RsZ — Il Teatro della Politica (@PraesesMundi) June 19, 2021

Scrive Heather Parisi sul suo blog: “Oggi al giornalismo mainstream è concesso di dire che i vaccini contro la Covid19 sono sperimentali senza incorrere nella censura dei social o nella gogna mediatica. È concesso di dire che “in qualche modo” i milioni di persone che si sono sottoposti alla vaccinazione sono parte di una sperimentazione di massa fatta “in tempo reale”; che le conseguenze per la nostra salute non si conoscono e che i dubbi di chi non si vuole vaccinare sono ispirati da buon senso (ho citato testualmente quanto ha detto Floris dalla Gruber)”. Ma se Floris poneva l’accento sul fatto che solo utilizzando il vaccino su milioni di persone possono emergere effetti collaterali rari, in questo senso cita “la sperimentazione”, la Parisi usa le stesse parole per giustificare il rifiuto a vaccinarsi. Una tesi pericolosa, perché non solo il vaccino ci sta liberando dal COVID, ma quanto più andrà spedita la vaccinazione di massa tanto più sarà scongiurata la diffusione e la nascita di varianti. Inoltre è stato spesso spiegato che i rischi collegati al vaccino sono statisticamente inferiori a quelli correlati ad azioni che facciamo quotidianamente senza preoccuparcene. Floris inoltre paventa la possibilità che i troppi “dubbiosi” possano rendere obbligatorio il vaccino. A parte il fatto che FLoris non è un virologo, sta facendo unicamente un ragionamento statistico, legato anche agli errori di comunicazione che hanno portato tante persone a capire sempre meno e a essere più scettiche nei confronti di certe affermazioni granitiche. Insomma non una critica al vaccino in sé ma a come è stato spiegato alla gente. A rispondere a Heather Parisi, senza nominarla in modo esplicito, è il medico e divultatore scientifico Salvo Di Grazia, conosciuto come Medbunker:

Se pubblicassi un video nel quale faccio un plié dopo un cambré, su “Il lago dei cigni” sarei goffo, pesante, spiacevole, forse ridicolo. So saltare, muovere le braccia ma non ho studiato danza né sono allenato. Perché una ballerina invece parla di medicina senza sentirsi goffa? — Salvo Di Grazia (@MedBunker) June 21, 2021

Insomma se errori sono stati fatti nella comunicazione la cosa peggiore che possa capitare è farne altri.