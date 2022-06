“Ora sei libero”: Harry Styles aiuta un fan italiano a fare coming out durante il suo concerto | VIDEO

Dal palco dello stadio Wembley di Londra, Harry Styles nel suo “Love on tour” ha aiutato uno spettatore italiano, Mattia, a fare coming out. Il tutto live durante il concerto, davanti a migliaia di persone in delirio. “Ciao Mattia, di dove sei? Italy! Fammi vedere il tuo cartello – ha detto il cantante – Vuoi fare coming out, ok. Allora, pubblico di Wembley, adesso prendo la bandiera arcobaleno e quando passerà sulla mia testa Mattia avrà fatto ufficialmente il suo coming out”. Dopo alcuni secondi Styles ha sollevato la bandiera in alto suscitando un enorme boato della folla. “Ragazzo mio ora sei ufficialmente gay, sei un uomo libero adesso”.

“You’re a free man” 🌈🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ Harry Styles helps an Italian fan come out at his London show 🥹 Congratulations, Mattia 💖 #LoveOnTour #LoveOnTourLondon #HarryStyles pic.twitter.com/XVSJOicUSg — Official Charts (@officialcharts) June 19, 2022

“Eccomi quel Mattia sono io ragazzi sono ancora vivo! Stavo per svenire ma era tutto così perfetto per svenire”, ha scritto il ragazzo nel commento al video di quanto accaduto postato su Instagram. Harry Styles è sempre stato uno strenuo difensore dei diritti delle minoranze sessuali. In passato ha spiegato perché ha scelto di non rivelare il suo orientamento sessuale: “Dovremmo tutti cercare di essere più aperti, non dovremmo etichettare tutto, non ci dovrebbe essere la necessità di chiarire quali caselle abbiamo spuntato. Sono stato molto aperto con i miei amici, ma questa è la mia esperienza personale. Il mio orientamento? Non ve lo dico, non per proteggermi, né perché è una cosa solo mia. Ma perché semplicemente chi se ne frega!”. Qualche mese fa un episodio simile a quanto accaduto a Wembley: a Milwaukee interruppe un suo concerto per aiutare una sua fan a fare coming out con la madre, anche lei presente all’evento, ma in un altro settore.