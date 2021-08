Le immagini del devastante terremoto di magnitudo 7.2 ad Haiti | VIDEO

Un terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito Haiti, a circa 120 chilometri a sudovest della capitale Port au Prince. L’epicentro è nel dipartimento di Nippes, a 20 chilometri a sud di Petit Trou de Nippes. La magnitudo registrata – riferisce l’istituto sismologico americano Usgs – è di gran lunga superiore a quella di 6,1 della scala Richter che il 12 gennaio del 2010 devastò il Paese, provocando oltre 220mila morti.

La terra ha tremato alle 8.29 ora locale ha provocato gravi danni in particolare a Sud. Lo riferiscono media locali, che parlano e mostrano le immagini di edifici crollati a Jeremie e Les Cayes. Il bilancio si aggiorna continuamente e al momento si registrano le prime due vittime. Lo riferisce il sito Haiti Libre, che parla di numerosi edifici crollati a Jeremie, nel sud del Paese, dove si conterebbero appunto due morti. Numerosi palazzi sono crollati anche a Les Anglais e Aquinoise.

Video from southern #Haiti following this mornings #earthquake pic.twitter.com/l8doD1I3Li

— Apex (@Apex_WW) August 14, 2021