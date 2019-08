Grand Tour: chiude il programma di Lorella Cuccarini

La ballerina sovranista Lorella Cuccarini deve fronteggiare un doppio flop: quello del governo e quello di Grand Tour, che chiude in anticipo dopo tre consecutivi flop di ascolti. Il programma che presenta insieme ad Angelo Mellone è stato seguito venerdì 17 agosto da 1 milione 491 mila telespettatori, con il 9,8% di share, la puntata precedente era andata ancora peggio: 9,2%. E così, si chiude. Anche perché Lorella sarà anche prossima conduttrice di La Vita in Diretta e la sua immagine potrebbe rischiare di essere inflazionata. TvBlog fa quindi sapere che la soluzione della RAI è stata quella di chiudere in anticipo: “Venerdì 23 agosto andranno in onda, una dopo l’altra, le due ultime puntate di Grand tour, che quindi chiuderà la sua esperienza su Rai1 la sera stessa, attorno alla mezzanotte o poco più”.

Lei intanto ha ribadito il punto in un’intervista a Chi: “Ho detto di essere sovranista perché amo il mio Paese e perché penso che debba riappropriarsi della sua capacità di scegliere, visto che ultimamente non è stato così. Questo, da alcuni, è stato percepito come un qualcosa di brutto, mentre io non ci vedo nulla di male e, al netto di tutte le polemiche, lo ridirei senza alcun problema”. Intanto su facebook il deputato del Partito democratico e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi è partito all’attacco: “Flop Cuccarini in prima serata, decisa la chiusura anticipata di ‘Grand Tour’: chi paga? Da anni la conduttrice era lontana dai teleschermi, ma la direttrice di Rai1 ha deciso non soltanto di richiamarla per un programma estivo, rivelatosi un flop, ma anche di affidarle la conduzione di una fascia strategica come il pomeriggio con ‘La vita in diretta’. Una decisione arrivata dopo i giudizi più volte espressi dalla conduttrice in favore di Matteo Salvini. Se anche ‘La vita in diretta’ si rivelerà un flop, chi pagherà? La direttrice De Santis? No, purtroppo a pagare saranno i cittadini con il canone”.

