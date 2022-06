Un debutto meraviglioso quello di Wilfried Gnonto, che è stato sicuramente il protagonista della partita Italia-Germania servendo un assist spettacolare a Pellegrini. Gli Azzurri di Roberto Mancini hanno brillato contro la Germania, nonostante il pareggio (il match si è concluso 1-1), e il baby attaccante dello Zurigo è stato senza dubbio decisivo.

Wilfried Gnonto debut assist!!!! The first 2003 to play for Italy! My star boy ⭐💙🇮🇹pic.twitter.com/ykNEQRpXC5 — Football Report 🕊☮️🌍🌎🌏 #BerhalterOut (@FootballReprt) June 4, 2022

La favola di Willy Gnonto, da sconosciuto all’esordio (con assist) in Nazionale | VIDEO

Gnonto, infatti, dopo aver esordito in Nazionale nella ripresa, ha subito servito l’assist a Pellegrini e poi è stato protagonista di una buona prestazione. “E’ stata una settimana un po’ strana ed emozionante. Il mister mi ha dato un’occasione e penso di averla sfrutta al massimo – ha spiegato il baby azzurro, classe 2003 e attualmente in forza allo Zurigo -. Oggi sono qua. Ho fatto una buona partita e sono contento”. Poi ha aggiunto ai microfoni di Rai Uno: “Va tutto molto veloce, mi godo il momento e ogni allenamento. Essere qua è un privilegio per me”.

Il baby attaccante è nato a Verbania il 5 novembre 2003; sua madre fa la cameriera mentre suo padre è un operaio. “Ai miei genitori devo tutto, da quando ero piccolo hanno fatto tanti sacrifici per me”. Gnonto è un talento italiano che sta avendo molto successo all’estero. Dopo aver militato dal 2012 nelle giovanili dell’Inter, dove è rimasto per otto anni, il giovane ha avuto il coraggio di lasciare la sua ‘comfort zone’ per spostarsi in Svizzera, dove gioca dal 2020. E solo nell’ultima stagione ha firmato ben otto reti con la maglia dello Zurigo. In azzurro è un pilastro dell’Under 19, con cinque gol in dieci presenze.