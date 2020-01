Gli stipendi insensati della Juventus

Oggi Paolo Ziliani sul Fatto Quotidiano fa i conti in tasca alla Juventus, club quotato in Borsa che paga stipendi altissimi (il terzo monte ingaggi d’Europa) senza ottenere i risultati dei primi due:

Per capirci: il Barcellona è il club che paga gli stipendi più alti ai giocatori e negli ultimi 15 anni ha vinto 4 Champions League, 3 Supercoppe Uefa, 3 Mondiali per club: in tutto 10 prestigiosissimi trofei internazionali, senza contare i titoli nazionali e i Palloni d’Oro razziati dal suo fuoriclasse Leo Messi. Il Real Madrid è il secondo club a pagare gli stipendi più alti al mondo e negli ultimi 15 anni ha vinto 4 Champions League, 3 Supercoppe Uefa, 4 Mondiali per club: in tutto 11 importantissimi trofei internazionali, senza contare i titoli nazionali e i Palloni d’Oro conquistati dai suoi campioni CR7 e Modric.

Poi c’è la Juventus, che è il terzo club al mondo a pagare gli stipendi più alti ma che negli ultimi 15 anni (e se fossero 20 non cambierebbe nulla)non ha vinto un solo trofeo internazionale: nessuna Champions, nessuna Supercoppa Uefa, nessun Mondiale per club, nessuna Europa League. In compenso ha fatto incetta di scudetti, Coppe Italia e Supercoppe italiane e con 8 titoli consecutivi guida la classifica dei club con la striscia più lunga in corso a pari merito con Celtic (Scozia), Ludogorets (Bulgaria) e The New Saints (Galles), non esattamente il massimo in quanto ad appeal del brand, per usare termini cari al management juventino, dal chief football officer Paratici al chief financial officer Marco Re.