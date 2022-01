Il fondatore del quotidiano Il Foglio, Giuliano Ferrara, 70 anni, è stato colpito da un infarto. Ora è ricoverato all’ospedale di Grosseto in prognosi è riservata

Giuliano Ferrara colpito da infarto: ricoverato in prognosi riservata a Grosseto

Secondo quanto riporta Il Tempo che cita Maremmaoggi come fonte il giornalista verserebbe in condizioni gravissime e si troverebbe in rianimazione. Ferrara sarebbe già stato sottoposto ad angioplastica. L’editorialista de Il Foglio avuto un malore nella sua casa a Scanzano. Lì sarebbe stato soccorso dal 118 e ora secondo quanto scrive il quotidiano romano “lotta tra la vita e la morte” nel reparto di rianimazione cardiologica dell’ospedale di Grosseto. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il 70enne fondatore de ‘Il Foglio’ è stato ricoverato d’urgenza ieri sera presso l’ospedale del capoluogo toscano, ed è stato poi trasferito d’urgenza alla Utic, dove attualmente si trova. La prognosi è riservata

Chi è Giuliano Ferrara

Giuliano Ferrara è nato il 7 gennaio 1952 a Roma. Suo padre, Maurizio Ferrara è stato direttore dell’Unità e presidente della Regione Lazio. Giornalista e conduttore televisivo Giuliano Ferrara è stato anche europarlamentare con il Partito Socialista Italiano e poi ministro per i rapporti con il Parlamento durante il governo Berlusconi dal 1994 al 1995. Ha iniziato la sua carriera di giornalista a Il Giornale. Negli primo anni ’80 diventa consigliere comunale per il Partito Comunista Italiano a Torino e scrive per il Corriere della Sera con lo pseudonimo di Piero Dall’Ora. Abbandona però il partito pochi anni dopo per passare ai Socialisti: rivendicherà di aver abbondato l’ideologia comunista prima della caduta del Muro. Sbarca anche in televisione nel 1987 con la trasmissione su Rai 3 Linea rovente . Saranno diverse le trasmissioni che lo vedranno protagonista come Il testimone sempre in Rai per poi passare all’allora Finvest dove inizierà il 13 febbraio 1989 a condurre su Canale 5 Radio Londra. Nello stesso anno viene eletto europarlamentare del PSI. Successivamente, nel 1191 torna in tv sempre con Radio Londra e nel 19992 Lezioni d’amore che fu chiuso tra le polemiche per i temi considerati allora scabrosi. Con Berlusconi però l’esperienza non fu solo televisiva: Ferrara prima diventa ministro nel suo governo e poi nel 1996 fonda il quotidiano Il Foglio, edito da una cooperativa editoriale nella quale era presente anche Veronica Lario. Diventerà anche direttore di Panorama che lascerà per seguire solo Il Foglio. È stato anche conduttore della popolare trasmissione Otto e mezzo.