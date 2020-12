La toppa del leghista che scrive un commento sessista sulla violenza sulle donne e “le donne inacidite”

Fantastico! Ora la gente di sinistra ha intentato una vera e propria aggressione mediatica nei miei confronti: stanno andando a ricercare tutti i miei vecchi post di una decina di anni fa (anche quando non facevo attività politica) per vedere di trovare occasioni di attacco per qualche sfogo legato a vicende personali per cui ho sofferto. Non paghi di ciò hanno coinvolto anche la mia famiglia. Ovvio che non avrò difficoltà ad adire a vie legali per tutelarmi. In questo paese uno deve avere il diritto a fare provocazioni (cosa che ho sempre fatto con Facebook), fare commenti ruvidi e contro il pensiero unico. Detto questo, ribadisco il no alla violenza, compresa quelle sulle donne e posso assicurare di non avere problemi di sorta nei rapporti con l’altro sesso. Tutt’al più ho potuto toccare con mano quanto nelle separazioni e nei divorzi nella maggior parte delle volte l’uomo risulti soccombente, ma ad essere sinceri ieri più di oggi. Per fortuna il ruolo genitoriale degli uomini ora viene compreso ed accettato, ma qualche anno fa i padri erano spesso estromessi dalle relazioni continuative coi propri figli. Che queste posizioni non piacciano al mondo femminista lo comprendo, ma io rivendico il diritto di pensare altrimenti: sarò sempre un difensore della bigenitorialità vera e non sulla carta.