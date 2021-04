Elodie dopo aver detto la sua sulla Lega che sta bloccando il ddl Zan è stata ricoperta di insulti sessisti in cui le hanno anche dato della putt….Oggi Il Giornale, che forse viene stampato in un universo parallelo, riesce a scrivere che è la cantante, insieme a Fedez e agli altri personaggi dello spettacolo che si sono esposti per protestare contro il blocco della legge contro l’omofobia, a “zittire la Lega”.

Il Giornale all’attacco di Elodie e Fedez che “zittiscono la Lega”

Ecco cosa scrive Il Giornale:

Per dire: Elodie, la cantante, sostiene che la Lega è indegna di stare in Parlamento. C’è un piccolo problema: deputati e senatori della Lega sono stati eletti, quindi o Elodie non è democratica, o se lo è dovrebbe ritenere degno chiunque sia stato votato di essere in Parlamento (tra l’altro non so cosa voti Elodie, ma attualmente senza la Lega non ci sarebbe neppure il governo in cui ci sono di sicuro anche quelli che piacciono a lei, visto dentro che ci sono tutti). Onorevoli deputati e onorevoli senatori, così è se vi pare, l’alternativa all’onorevolezza dell’eletto è la dittatura. Ma non vorrei prendere la bellissima e bravissima Elodie molto sul serio, in fondo già Piero Pelù definì Salvini un neonazista, e idem Lo Stato Sociale, Levante, Mahmood, Fedez, e poi la Michielin sui migranti e chi più ne ha più ne metta, il problema è che tutti costoro sono tutti uguali, potrebbero mettersi insieme e cantare in un coro

Secondo Massimiliano Parente Elodie non può dire che ritiene indegni i leghisti di sedere in Parlamento perché essendo stati eletti sono degni di default. Ma la cantante ha solo espresso la propria personale valutazione sull’operato di quegli eletti. Ed è quello che fa ogni cittadino. Tanto è vero che ogni forza politica non ha gli stessi consensi ad ogni tornata elettorale ma raccoglie quello che ha seminato durante la legislatura. E chi semina vento…

Foto di copertina da qui