Giorgia Soleri e Chiara Ferragni in reggiseno al ristorante: scoppia la polemica

Giorgia Soleri e Chiara Ferragni sono finite (di nuovo) al centro di una bufera. Entrambe hanno, infatti, deciso di cenare in reggiseno al ristorante. Il loro look non è però andato giù a molti: sono state accusate di essere poco decorose e addirittura esibizioniste.

Soleri e Ferragni in reggiseno a tavola: “sono poco rispettose”

Giorgia Soleri aveva postato una storia su Instagram scrivendo “caldo livello: cena in reggiseno”. Nell’immagine, si mostra in intimo, con la giacca rosa shocking poggiata sullo schienale della sedia, mentre si tira su i capelli al tavolo di un ristorante. In effetti, le temperature si sono scaldate, ma non solo nelle città italiane. Su Twitter si è scatenata una bufera di polemiche. “A me non interessa se ti chiami Giorgia Soleri o Chiara Ferragni, se ti presenti vestita così ad un ristorante non stai combattendo il patriarcato, sei solo una cafoncella”, scrive un utente. “Quanto ci ha fatto fessi Giorgia Soleri all’inizio facendoci credere che fosse riservata e poco interessata ad avere attenzioni quando è palese che fremeva per stare sotto i riflettori e ottenere questa fama che vuole farci credere dettata dal suo talento (che non esiste)”, scrive un altro. “Il confine fra lo stare bene col proprio corpo stando a proprio agio ovunque e la burinata è molto sottile”. Insomma, il suo outfit non è stato molto apprezzato. Lo stesso vale per quello di Chiara Ferragni, giudicata poco rispettosa del luogo in cui si trovava: l’influencer indossava un reggiseno nero giudicato troppo poco coprente. Il loro grido “my body, my choice” non sembra, dunque, valere in ogni contesto. Soprattutto a tavola. Anche se c’è chi è subito venuto in soccorso della libertà di potersi vestire come si desidera, difendendo le due influencer.