"È un incubo", l'omonima di Giorgia Meloni su TikTok presa d'assalto dai "complimenti" per la vittoria | VIDEO

Nella sua bio social tiene a precisare un dettaglio: “No, non sono la politica, sono simpatica”. Ma questo non ha fermato l’orda di commenti e messaggi ricevuti “in direct” fin dal giorno successivo all’ufficializzazione dei risultati elettorali. E Giorgia Meloni, la tiktoker, definisce la sua situazione (social) un vero e proprio incubo e lo ha raccontato sul suo profilo ufficiale che conta oltre 87mila follower.

Giorgia Meloni, l’omonima su TikToker invasa dai “complimenti”

Un video di circa due minuti in cui parte dall’accoglienza al seggio per il voto (in Sardegna, quindi non a Roma dove ha votato la leader di Fratelli d’Italia):

“Questa vittoria è stata devastante, il peso delle elezioni l’ho sentito più io che lei. Partiamo dal voto. Prima che ti consegnano la scheda ti chiedono come ti chiami. Io inizialmente dico di essere Giorgia, poi la signora mi chiede il cognome e io: “Meloni”. Lei mi guarda e fa: “Puoi ripetere”. Io: “Sì, Giorgia Meloni”. E via grandi risate, tutti a ridere tranne me ovviamente. Poi iniziano a farmi le battute: “Quindi è ovvio che voti lei”. No, non ho votato Meloni, ma questo poco importa”.

Dalla vita reale, poi, si è passati a quella virtuale. Ovvero quella di Giorgia Meloni tiktoker e non politica: