Giletti e il Vesuvio che erutta COVID-19 a Non è l’Arena

Ieri sera durante la trasmissione Non è l’Arena Massimo Giletti per raccontare la situazione della sanità in Campania ha usato una grafica in cui Il Vesuvio erutta il Coronavirus. L’accostamento tra il simbolo della città di Napoli e l’epidemia non è piaciuto a nessuno:

Perché un’immagine simile? Era così necessaria una grafica col Vesuvio che erutta Covid? Un intervento di @SalernoSal e di @La7tv è assolutamente richiesto.#NonelArena pic.twitter.com/couw5VxNUb — Nicola Raiano (@NicolaRaiano) November 29, 2020

L’immagine è considerata razzista da tanti napoletani e non:

Ma la grafica di questo led l’ha fatta Feltri Senior?#NonelArena pic.twitter.com/vCMTa5aFNw — GraceSomehow (@LaSambruna) November 29, 2020

Siccome Salvini non può più insultare napoletani e campani perché gli servono i loro voti, fa fare il lavoro sporco a Giletti.

Che squallore.#NonelArena pic.twitter.com/5JRugldml7 — Yon Yonson (@Yon_Yonson71) November 29, 2020

La prossima settimana #nonelarena parlerà della sanità in Lombardia e mostrerà la madunina che vomita coronavirus su Milano pic.twitter.com/cnKEs5arJG — Francesco Orsini (@fran_orsini) November 30, 2020

E c’è chi si chiede perché il sindaco di Napoli De Magistris, presente in studio, non abbia criticato la scelta della grafica: