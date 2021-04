Gessica Notaro, la Cassazione: nessuno sconto di pena per chi si vendica sull’ex con l’acido

E menomale, verrebbe da dire. Oggi la Cassazione ha negato le concessione delle attenuanti a Edson Traveres, l’uomo che ha sfregiato Gessica Notaro, e che per questo è stato condannato a 15 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione. Nella sentenza la motivazione è chiara: “Nessuna frustrazione amorosa, per quanto dolorosa può contribuire ad attenuare la gravità della condotta” di chi procura sfregi permanenti all’ex partner. Specie se le lesioni sono frutto di un piano ordito con “lucida preordinazione di mezzi e modi”.

Chi è Gessica Notaro, la donna sfregiata con l’acido

E’ il 2017, quando Gessica Notaro sta tornando a casa dopo una cena con il fidanzato. Ore 22,30: è per strada mentre è lì lì per raggiungere l’abitazione della madre. Ma dietro a un albero c’è il suo ex Edson Traveres, che le rovescia sul volto tutto l’acido contenuto in una bottiglia di plastica. In quel momento il dolore è troppo forte per immaginare una qualsiasi reazione che non fosse quella di invocare l’aiuto della madre. L’uomo è stato immediatamente fermato, e il processo ha portato alla condanna dell’ex fidanzato a più di 15 anni. Una condanna che lei aveva accolto con favore. I suoi avvocati avevano infatti detto: “Finalmente sono state accertate fino in fondo le responsabilità di Tavares. Oggi c’è una sentenza resa nel nome del popolo italiano che dice a Gessica come sono andate le cose, anche se lei lo sapeva già dall’inizio. Tavares è l’uomo che ha sfregiato Jessica nel volto e anche nell’animo”. Poi lei nel corso degli anni ha sopportato diverse operazioni al volto, che piano piano, dopo aver proceduto con quelle necessarie per i parametri vitali, hanno riguardato anche l’estetica della ragazza. Proprio poche settimane fa aveva annunciato di procedere con la prima operazione che fosse esclusivamente di chirurgia estetica, e che non riguardasse la ricostruzione di vie aeree o il miglioramento della vista.