L’assalto all’ostello della gioventù di Genova che ospita migranti minorenni

Nessun ferito, soltanto tanta paura e l’amarezza per quello che è stato un vero e proprio blitz intimidatorio messo in atto da alcuni abitanti del quartiere Oregina di Genova verso l’Ostello della Gioventù del Righi che ospita migranti minorenni. Ieri sera intorno alle 20 una decina di giovani incappucciati – tra i quali diversi under 18 – si sono organizzati per lanciare pietre e oggetti contro i muri e le finestre della struttura, scatenando una reazione simile da parte degli ospiti. Secondo quanto riporta Repubblica si sarebbe trattata di una “spedizione punitiva” nata per “vendicare alcuni torti subiti nei giorni scorsi”. Stando alle indagini degli inquirenti e alle testimonianze di alcuni residenti, qualche settimana fa sarebbero state compiute alcune rapine su diversi autobus che circolano nella zona e le responsabilità sono state attribuite ai migranti dell’ostello.

L’assalto all’ostello di Genova che ospita migranti minorenni

Da lì quindi l’assalto, partito con insulti proferiti nel piazzale davanti alla struttura e poi proseguito con il lancio di pietre, al quale è arrivata immediata la risposta da parte dei minori ospitati, che hanno lanciato bastoni e legni trovati nelle sale interne. Qualcuno ha anche provato ad uscire in strada per cercare lo scontro fisico, ma è stato fermato dagli educatori. La polizia, intervenuta prontamente, non è riuscita a fermare e identificare nessuno della “banda”, che si è dileguata appena ha sentito le sirene avvicinarsi. Nell’area intorno alla struttura non ci sarebbero nemmeno telecamere in grado di fornire prove utili agli inquirenti, che hanno però registrato le generalità dei 17 minori migranti. La Digos ha escluso una matrice politica, e da ieri sera una camionetta del reparto mobile presidia la zona per evitare una nuova escalation violenta. “La notizia del blitz di ieri sera contro l’ex ostello della Gioventù del Righi dove sono ospitati minori migranti non accompagnati è sconcertante”, fa sapere la Camera del lavoro metropolitana di Genova. “La nostra città – si legge in una nota – è già stata teatro di episodi di intolleranza nei confronti degli stranieri ma mai in forma così meschina e contro dei minori”.