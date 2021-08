Gasparri ci prova ancora, l’ambasciata cinese punta il dito contro di lui dopo un tweet offensivo e razzista . Poteva festeggiare per l’Italia, invece no.

Maurizio Gasparri da oggi ha un nuovo problema: è diventato “nemico” della Cina. Non era facile ma il senatore forzista è riuscito ad offendere un paese intero, per farlo si è armato di banalità da social.

Bene che nel medagliere delle #Olimpiadi gli #Usa superino la #Cina che diffonde virus e inquina il pianeta. La #Cina è la vergogna del mondo. Un dovere disprezzare la Cina pic.twitter.com/btfLraNYPF — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) August 8, 2021

Sventata la possibilità di vederlo correre per il Campidoglio, ha deciso di prendersela con gli atleti olimpici cinesi per infervorare un po’ il clima estivo all’alba della settimana più calda dell’anno. Tema che sebbene richieda più di un tweet, varrebbe la pena approfondire tanto più se Gasparri risulta così annoiato da fare un post così poco diplomatico.

Gasparri provoca la Cina. E la Cina “dichiara guerra” a Gasparri. La risposta cinese lo elimina dalla categoria dei politici italiani

Sia chiaro, il problema naturalmente non è quello di tenere per gli States ma quello di ingiuriare la Cina prendendosela con un paese intero. Sarebbe stato sufficiente fare un post di felicità per l’italianissima Italia, ma tant’è. C’è voluto poco che la l’ambasciata rispondesse al tweet, in maniera così dura che forse anche il braccio destro di Berlusconi è rimasto perplesso.

Le calunnie contro la #Cina del Sen. @gasparripdl sono un’istigazione alla discriminazione e all’odio.

Le condanniamo fermamente.

Il rispetto per un altro Paese e il suo popolo, è il minimo che ci si dovrebbe aspettare da un parlamentare. Purtroppo ha fallito miseramente. — Ambasciata Repubblica Popolare Cinese in Italia (@AmbCina) August 9, 2021

Non sono bastati i caratteri del social di un cinguettio per devastare Gasparri, l’ambasciata si è avvalsa di una seconda pubblicazione per chiarire che i rapporti tra i paesi non subiscono alcuna mutazione a seguito delle parole del nostro esponente politico.