Gallera viola le regole della zona arancione ed esce dal comune per fare sport

Gallera se non ci fosse bisognerebbe inventarlo: l’assessore regionale in Lombardia ha pubblicato su Instagram una serie di foto in cui si autoaccusa di violare le regole della zona arancione: è uscito dal proprio comune e ha fatto sport di gruppo:

La prima foto in sé non è un gran danno. Ma quel gran genio di Gallera ha poi pubblicato il percorso effettuato da cui si capisce che è uscito dal comune di Milano, come spiega anche il consigliere del Partito Democratico Pietro Bussolati: “Oggi Fontana ha incitato a non rispettare le regole del DPCM a mezzo stampa, il contrario di quanto dovrebbe fare un uomo delle istituzioni, nonché Predidente della più martoriata Regione d’Italia. Gallera, per non essere da meno, ha violato in un colpo due regole della zona arancione, immortalando tutto sul suo profilo Instagram”

Per completare la bella figura è infatti certificato che Gallera non stava facendo sport da solo, come le restrizioni per le zone arancioni prevederebbero:

L’attività sportiva è consentita nel proprio comune, ma anche nel caso di allenamenti per sport di contatto, vietati, va mantenuto il distanziamento. Non sembra sia il caso contemplato nello scatto pubblicato da Gallera.