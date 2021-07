Gaetano Curreri, il frontman degli Stadio è stato ricoverato d’urgenza e si trova in terapia intensiva dopo aver accusato un malore durante un concerto a San Benedetto del Tronto. Sul palco ha perso i sensi durante uno spettacolo e poi è stato immediatamente trasportato in ospedale.

Gaetano Curreri ha un malore sul palco: è ricoverato in terapia intensiva

La band ha pubblicato un messaggio sui social qualche ora fa per spiegare cosa è successo:

“Ciao a tutti, come sapete, Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina. Grazie a tutti per l’ affetto”. Racconta Il Messaggero che racconta di fonti ufficiose che parlano di ictus:

Lo spettacolo è stato immediatamente sospeso per permettere al personale del 118 di soccorrere Curreri, poi trasportato all’ospedale per i dovuti accertamenti. Gaetano Curreri, 69 anni, stava per eseguire un bis, un suo cavallo di battaglia, ovvero “Piazza Grande” dell’amico Lucio Dalla. A un certo punto non è più riuscito a leggere il testo della canzone dal leggìo e si è accasciato.

Curreri è ricoverato all’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno e aveva avuto un ictus nel 2003.