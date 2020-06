Ci sono 27 nuovi positivi al Coronavirus SARS-COV-2 nel focolaio alla Bartolini di Bologna più altri 4 tra i familiari che si vanno ad aggiungere ai 64 censiti sin qui. E dopo le accuse sul mancato rispetto delle regole sulle mascherine e sul distanziamento sociale, l’AUSL valuta la chiusura mentre si pronostica che la situazione farà crescere ulteriormente l’indice di contagio in Emilia-Romagna, che già oggi è sopra l’1.

Il focolaio di Bologna: Bartolini rischia la chiusura

Il totale ammonta quindi oggi a 95 e sulla base dei risultati dello screening si valuterà l’eventuale chiusura dell’hub, un provvedimento preso dall’autorità sanitaria e che alcuni sindacati hanno già invocato. In ogni caso, per la decisione l’autorità sanitaria si confronterà con sindaco e Prefettura. Per un quadro completo della situazione, il personale sanitario, che a oggi ha eseguito alla Bartolini 328 tamponi, ha censito anche lavoratori, una trentina, che “sono stati chiamati in sostituzione – ha concluso Pandolfi – di quelli che, attualmente, sono in isolamento”. Come si sta gestendo la situazione nell’hub logistico, ha affermato il primo cittadino Virginio Merola, “dimostra che la nostra Asl interviene per testare, tracciare e poco per trattare”, perché la maggior parte dei positivi scovati sono asintomatici.

“Mi sento di invitare gli organi preposti a verificare quanto previsto dai protocolli interni alla Bartolini e, qualora non vi fossero, ad agire secondo quanto previsto dal Dpcm di aprile (che a sua volta ha recepito il protocollo di sicurezza nazionale). È un decreto che dice una cosa molto semplice e chiara: se non ci sono le condizioni di sicurezza, bisogna fermarsi”, dice Massimo Colognese, segretario della Filt-Cgil Emilia-Romagna, sul focolaio in Brt. “Perché di fronte alla salute delle persone – prosegue – i profitti devono sempre venire dopo. Serve dunque la massima responsabilità di tutti, a partire dall’azienda committente responsabile della filiera degli appalti. Tra l’altro parliamo di un settore, quello della logistica, in espansione, con risorse a disposizione che vanno prima di tutto investite nella sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro. Ora più che mai”.

Come è scoppiato il focolaio della Bartolini

Ieri Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell’AUSL di Bologna, ha descritto all’ANSA i contorni nel quale si è sviluppato il focolaio di Coronavirus nel magazzino della Bartolini Corriere Espresso, azienda che si occupa di spedizioni merci: le regole per contenere i contagi da Covid-19 “che non venivano rispettate in modo sistematico. Qualche volta, le persone non mantenevano la distanza di sicurezza di un metro” o “usavano la mascherina in modo saltuario, quindi non in modo corretto”. In più, “passata la febbre” alcuni operai “purtroppo si sono rimessi subito a lavorare. Dovevano avere la sensibilità e l’attenzione di non rimettersi a lavorare”.

Mentre nei giorni scorsi alcuni giornali, parlando del focolaio, omettevano pietosamente di fare il nome dell’azienda coinvolta, quello della Bartolini in via Roveri è attualmente il focolaio più grande d’Italia: ieri è salito a 64 il numero di persone positive al COVID-19. Si tratta di 47 dipendenti del magazzino e 17 tra familiari e conoscenti; tra loro sono 55 gli asintomatici e 9 i sintomatici, 2 dei quali ricoverati in ospedale. Ci sono poi altri 130 contatti stretti tenuti sotto osservazione, che portano in totale a 194 gli isolamenti fiduciari collegati al caso. Scrive oggi il Corriere della Sera che anche in altri magazzini stanno emergendo contagi:

