“Vi saluto, la mia avventura finisce qui”, è il congedo di Fiorello al termine della prima serata di Sanremo, lasciando presagire che non ci sarà un suo ritorno sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus. Sconforto del pubblico in sala, che ha particolarmente gradito le gag dello showman. Quando il conduttore ha ricevuto il trofeo del Comune di Sanremo ha detto: “Difficilmente vengo premiato: meravigliosi questi tre anni, non li dimenticherò mai”, e Fiorello gli ha fatto eco: “Neanche io”. Un ultimo momento comico prima di abbandonare la scena quando si è lanciato in un’imitazione di un pitbull e la trasformazione di una mamma siciliana che richiama il figlio dalla finestra.

Quello di Fiorello ieri sera era un addio al Festival di Sanremo?

“L’anno scorso è stato un po’ pesantuccio, tornare qui e trovare la platea piena mi ha emozionato moltissimo”, ha detto Fiorello, apparendo poco incline all’invito di Amadeus e della Rai di restare. “Ho da fare, ho il mio spettacolo teatrale” ha detto, aggiungendo: “Sarà un grande festival e domani sarà una puntata strepitosa con Checco Zalone”. Ha comunque accettato di leggere – come da tradizione – la classifica di fine serata affiancando Amadeus e Ornella Muti. Già nelle conferenze stampa pre-Festival, il conduttore era stato vago sulla permanenza di Fiorello oltre la prima serata. “Fino alla settimana scorsa – ha detto Amadeus alla vigilia – ero quasi convinto che non sarebbe venuto e proprio per questo avevo fatto preparare una sua sagoma con la quale avrei camminato. Quando è arrivato è stata una bellissima sorpresa. Lui sa che io adoro l’imprevedibilità. Quando ci siamo incontrati, mi ha detto: ‘Ma secondo te, conrnutazzo, potevo lasciare il mio amico da solo?’. Fiorello è una persona generosa e l’anno scorso davanti alla platea vuota è stato eroico. Quest’anno non so cosa succederà, c’è la prima serata, poi chissà, magari se ne va”.