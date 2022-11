Fiorello contro i Mondiali in Qatar: "Tutti dovrebbero ritirarsi, lì calpestano i diritti umani" | VIDEO

Manca poco al fischio d’inizio dei Mondiali di calcio in Qatar, che partiranno il 21 novembre con la prima partita che vedrà i padroni di casa affrontare l’Ecuador, mentre la cerimonia di apertura si svolgerà il giorno precedente. Cresce l’attesa e, assieme ad essa, pure le polemiche, specie dopo le dichiarazioni fatte dall’ambasciatore dell’evento ed ex calciatore Khalid Salman, che la settimana scorsa ha definito l’omosessualità “un danno mentale” aggiungendo pure che “le persone come i gay che arriveranno nel Paese durante i Mondiali dovranno accettare di venire qui e di rispettare le nostre regole”.

Fiorello contro i Mondiali in Qatar: “Lì calpestano i diritti umani ogni giorno e noi chiudiamo il campionato per questo?”

Anche per questo, il popolare conduttore Fiorello ha preso di mira la decisione della Rai di acquistare per ben 200 milioni di euro i diritti dei Mondiali in Qatar, a cui l’Italia neanche parteciperà. “Noi abbiamo bloccato il nostro campionato, il campionato più bello del mondo, per dare spazio ai Mondiali in Qatar, un Paese dove tutti gli abitanti sul loro zerbino hanno scritto ‘diritti umani’. Li calpestano ogni giorno e noi chiudiamo il campionato per tutto ciò?”, questa la riflessione del comico durante l’appuntamento quotidiano di Aspettando Viva Rai2!.

“Quando mai in Qatar hanno giocato a pallone? Quando mai c’è stato un campionato di calcio? Dove giocavano? Nei pozzi di petrolio? Non c’era lo spazio, c’erano le trivelle”, ha detto Fiorello sottolinenando come il Qatar non sia un Paese tradizionalmente calcistico

“Tutti dovrebbero ritirarsi da questo Mondiale” ha aggiunto. E il motivo è presto detto: “Avete sentito cosa hanno detto degli omosessuali? Tutti i tifosi e gli addetti ai lavori saranno chiusi in una Fan Zone, in uno spazio ristretto, e se poi escono da lì saranno arrestati. E noi chiudiamo il campionato per tutto questo?”, ha aggiunto amareggiato “e la Rai ha speso 200 milioni per prendere i diritti di questi Mondiali?”.