Una donna rumena di 45 anni è accusata di abbandono di minore aggravato. Reato per cui oggi la procura di Caltagirone, nel catanese, indaga in queste ore. La 45enne dovrà rispondere della morte del figlio, un ragazzo tetraplegico di 14 anni. Secondo il medico legale a causare la morte del ragazzo sarebbero state le gravi ustioni rimediate per colpa di una prolungata esposizione al sole, potenzialmente causata da una dimenticanza della mamma. La donna. nelle ore successive ha poi provato a nascondere quanto accaduto. I carabinieri sono infatti stati chiamati solo 36ore dopo il decesso e quando sono arrivati sul posto hanno trovato il ragazzo steso su un letto sotto il condizionatore con la temperatura più bassa possibile.

La donna fermata con l’accusa di aver lasciato al sole il figlio tetraplegico che poi è morto

Le indagini sono in corso, alla donna al momento contestata solo l’accusa di abbandono di minore ma non quelle, più gravi, di omicidio o di morte in conseguenza di altro reato. In questa vicenda un ruolo determinante potrebbe giocarlo la recidiva. Infatti la signora già in passato era stata accusata di aver abbandonato il figlio da solo, nonostante il ragazzo non fosse capace di poter badare a se stesso. Con lei quella volta c’era anche il marito però, morto di lì a pochi anni. “Quella fatta al momento è l’ipotesi iniziale dell’indagine – spiega ancora il procuratore di Caltagirone, Verzera – aspettiamo l’esito dell’autopsia per avere certezze ma i molti segni sul corpo, il ragazzo aveva anche numerose ecchimosi, ci lasciano pensare che le cose siano andate così”. Nelle prossime ore la donna sarà intervistata dal giudice delle indagini preliminare, davanti al quale dovrà spiegare le tante incongruenze del suo racconto. Lei ha detto fino a questo momento che il 14enne è morto in casa, però gli esami denunciano delle escoriazioni sulla pelle che potrebbero proprio rispondere al caldo agostano che la scorsa settimana ha tormentato la sicilia.