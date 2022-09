Lo sfottò di Ficarra & Picone a Salvini sotto il 10%

Il centrodestra secondo quanto rivelano le prime proiezioni hanno la maggioranza sia alla Camera che al Senato. Giorgia Meloni di sicuro non ha niente di cui lamentarsi. Invece per Matteo Salvini i conti non tornano. La Lega è sotto al 10%, di molto. Si fermerebbe addirittura al 8.4%. Eppure subito dopo gli exit poll il leader della Lega si è precipitato a ringraziare sui social. Con un effetto tra il patetico e il comico. Il duo comico ficarra & Picone ha colto la palla al balzo per far notare che il Capitano è nudo

Grazie a te, Mattè 😉 pic.twitter.com/yR5ebfKz5E — Ficarra & Picone (@FicarraePicone) September 25, 2022

“Grazie a te Matte’!” hanno twittato in risposta all’infelice uscita social di Salvini. Allegando la foto che, ironia della sorte, è stata scelta da Tg la7 per illustrare i risultati della Lega. Un faccione sorridente con la scritta eloquente “Sotto il 10%”. Magra consolazione questo piccolo sorriso che ci hanno regalato. La Lega, e con ogni probabilità anche Salvini, entrerà nel nuovo governo.