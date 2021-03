Hanno tentato di scappare dalle finestre quando è arrivata la polizia. Ma non è servito a molto: a Ferrara la festa per il matrimonio in un appartamento è costata cara, molto cara; i partecipanti sono stati tutti multati

Cara è costata la festa che a Ferrara all’interno di un appartamento era stata orfnizzata per festeggiare un matrimonio. Un vicino di casa, infastidito dalla musica ad alto volume, ha chiamato la polizia. E i partecipanti si che hanno tentato di scappare dalle finestre si sono presi una bella multa per violazione delle norme anti COVID

La festa clandestina per il matrimonio a Ferrara che finisce con 8mila euro di multe

Nel tardo pomeriggio di ieri, la polizia di Ferrara è intervenuta in via Cassoli, dove un cittadino segnalava che, da un appartamento, proveniva musica ad alto volume e che, all’interno, vi erano radunate più persone. Gli operatori giunti sul posto hanno verificato che, effettivamente, dall’alloggio provenivano forti rumori udibili dall’esterno, proprio come se vi fosse in atto una festa. Alla vista degli agenti, alcuni dei presenti hanno cercato di fuggire dalla finestra dell’abitazione al primo piano e da un terrazzino di una corte interna, ma sono stati immediatamente bloccati.

Il locatario ha dichiarato che stavano festeggiando un matrimonio. Il party è stato immediatamente interrotto e, al termine del controllo, tutti gli identificati, 19 cittadini nigeriani, di età compresa tra i 20 e 30 anni, sono stati sanzionati per la violazione delle prescrizioni inerenti al rischio epidemiologico per l’emergenza Covid, per via dell’assembramento ingiustificato di più persone. Una ulteriore sanzione per l’inosservanza all’utilizzo dei Dpi è stata contestata, in piazza Ariostea, a una ragazza che, nonostante fosse stata richiamata all’uso della mascherina, trovandosi in un contesto in cui non era garantita la condizione di isolamento, non ha ottemperato all’invito. I trasgressori sono stati sanzionati con una multa di circa 400 euro a testa, per un totale di 8.000 euro.