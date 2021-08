A poche ore dal veglione di Ferragosto il Paese è in fermento. Dopo un’estate di chiusure (quasi) ovunque, con discoteche a ranghi ridotti e assembramenti negati, la notte tra il 14 e il 15 agosto rischia di trasformarsi nell’all in per gli italiani: ci provo solo stasera, comunque vada. Ecco allora che il Viminale ha alzato l’asticella dei controlli, dettando una linea chiara su quello che si può e non si può fare. “Massima attenzione alle attività di verifica e controllo” fanno sapere dalle stanze della ministra Lamorgese, l’obiettivo principale è il controllo duro sul green pass che sarà obbligatorio per l’accesso a luoghi turistici e locali della movida.

Le regole di Ferragosto, stretta sul green pass: ecco cosa si potrà fare. Il vademecum per una serata regolare

Come detto il protagonista di questo sogno di una notte di mezz’estate sarà indiscutibilmente il green pass: le regole sono chiare, senza non si potrà accedere ai locali della movida. Le forze dell’ordine effettueranno controlli tutta la notte. Guerra dichiarata invece alle discoteche abusive, la Sardegna e il litorale romagnolo sono finiti nell’occhio del ciclone dopo che diversi locali sono stati scoperti mentre senza autorizzazioni riproducevano musica ed erano pieni di clienti senza mascherina. Quindi attenzione a dove andate a ballare, cerchiamo tutti di frequentare posti a norma.

Per la riviera romagnola è stata vietata la vendita di alcolici dal 13 al 16 agosto, non solo ai più giovani: nel provvedimento sono coinvolti anche gli adulti. Rimini si spegnerà all’1, così come Riccione. Solinas in Sardegna invece consentirà ai locali di rimanere in attività fino alle 3. Su quasi tutti i litorali d’Italia sarà vietato il falò sulla spiaggia, già da anni eliminato dai costumi tipici in molte regioni. Per le mascherine le regole rimangono le stesse, sì nei locali chiusi e no all’aperto. Salvo che per la Sicilia, lì sarà obbligatorio metterle anche all’aperto in luoghi particolarmente affollati.