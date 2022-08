Fedez e Chiara Ferragni travolti dalle polemiche dopo il video sul precipizio a Ibiza senza protezioni | VIDEO

Pioggia di polemiche su Fedez e Chiara Ferragni dopo la pubblicazione di un video che li ritrae in cima ad un dirupo a Es Vedrà, punto panoramico a due passi da Ibiza. Il polverone si è sollevato sui social specie per il fatto che i Ferragnez hanno immortalato il tramonto sul mare stando praticamente a un passo dal precipizio senza imbracature o protezioni di qualche tipo. Insomma, l’intenzione era condividere quel paesaggio mozzafiato con i loro followers ma alcuni utenti non l’hanno presa benissimo. Qualcuno, ad esempio, ha subito ricordato ai Ferragnez della tragedia di appena un giorno fa che ha coinvolto il 30enne di Rovigo Andrea Mazzetto, caduto in un dirupo per recuperare il cellulare della fidanzata. Ma di drammi di questo tipo se ne sentono moltissimi e il video di Fedez e Chiara Ferragni non è sembrato in questo senso proprio un bell’esempio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Ferragnez nel vortice delle polemiche dopo il video sul precipizio: i commenti social

“Un ragazzo è morto per raccogliere il telefono della ragazza che voleva fare una foto simile, è morto per una foto ad effetto. Mi spiace vi seguo entrambi ma dovete dare un altro esempio visto le tragedie che stanno succedendo per apparire fighi emulando gli influencer, quindi anche voi!”, ha tuonato un utente. E gli ha fatto eco un altro: “Ecco altri che rischiano solo per farsi una foto”. E ancora: “Sinceramente essendo genitore non correrei il rischio per un semplice video da postare…non si vede nessuna protezione intorno. Questa volta non sono d’accordo”. “Tanti ragazzi vorranno copiarvi e non credo sia molto sicuro. So che non è stato fatto pensando a quanto può essere un pericolo per gli altri, fate attenzione a quello che postate perché siete personaggi pubblici”.

Tra l’altro, all’interno del video delle polemiche si può ascoltare una preoccupata Chiara Ferragni dire: “Se lo vede mia mamma”. E non si è fatta attendere la replica di Marina Di Guardo: “Esatto! L’ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio…senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato”.