Una senza tetto di 68 anni era stata ritrovata morta ieri mattina nei pressi della porta di ingresso della Chiesa di Santa Caterina, a Messina, nello stesso posto dove la donna era solita dormire. La vittima, Concetta Gioè, era originaria di Palermo. Sul corpo senza vita sono state riscontrate ferite da taglio. I carabinieri sono subito intervenuti nei confronti di un uomo senza fissa dimora, fermato dai militari di Messina nelle ore successive il ritrovamento.

In manette al momento ci è finito Pietro Miduri, un settantenne anche lui homeless: a carico dell’uomo, i carabinieri hanno raccolto “un grave quadro indiziario”. Inoltre in queste ore sono state rese note delle immagini riprese da alcune telecamere di sorveglianza in cui l’uomo a proverebbe a darsi alla fuga dopo aver commesso il reato. Interrogato per oltre due ore dal pm Vito Di Giorgio, l’uomo non ha ammesso il delitto. Ora è detenuto presso il carcere di di Trapani dopo la convalida del fermo comminata dal gip.

Femminicidio, a Messina trovato il corpo senza vita di una senzatetto. Fermato un clochard della zona con cui la donna avrebbe avuto una colluttazione

La donna sarebbe stata uccisa al termine di una violenta lite, secondo quanto reso noto dalle forze dell’ordine Concetta Gioè è stata raggiunta da 12 coltellate di cui una ne avrebbe reciso proprio la giugulare causandone la morte. La clochard, che ha un marito e tre figli, era originaria di Palermo, da dove era andata via scegliendo di vivere in strada. Dopo l’autopsia, il corpo della donna verrà restituito ai familiari.

Si tratta del settimo femminicidio in sette giorni, un numero devastante. “Sul fenomeno dei femmicidi e’ chiaro che serve il contributo di tutti: dagli enti locali, forze dell’ordine mondo della sanità. Vanno sostenuti con convinzione”. Aveva detto ieri a Catania il ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità Elena Bonetti. A pochi chilometri da dove si consumava l’ennesima tragedia.