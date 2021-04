Fedez contro la Lega sul ddl Zan: “Fanno il ca**o che gli pare. Vi sembra normale?” | VIDEO

Il ddl Zan è ancora lì, fermo. E in molti stanno chiedendo che si proceda con la calenarizzazione. Tra questi molti (personaggi dello spettacolo, della tivù, della politica), uno tra i maggiori attivisti è Fedez, che da parecchie settimane pubblica video e scrive frasi a favore della legge contro l’omotransfobia. Il ddl però incontra ancora l’ostruzionismo della lega, partito del quale è rappresentare il presidente Andrea Ostellari. Ha urlato Fedez nelle sue storie su Instagram contro di lui e facendo un appello alle istituzioni:

“Se la maggioranza della commissione giustizia vuole calendarizzare la legge non vedo perché chi presiede la commissione giustizia debba fare il cazzo che gli pare” DEMOCRAZIA SOLO TEORICA. Ammiro Fedez ed il suo esporsi per il DDL ZAN. Qualcuno ha il coraggio di parlare. pic.twitter.com/DxzD0Zlh7U

Questa cosa ragazzi va oltre il Ddl Zan, qui è proprio un principio democratico. Perché se la maggioranza della commissione giustizia vuole calendarizzare la legge, non vedo perché chi presiede la commissione giustizia debba fare il ca**o che gli pare. Ma vi sembra normale?

Qual è la nuova scusa tra le roboanti scuse che in questi mesi ha accampato Ostellari? La nuova scusa è che questo disegno di legge potrebbe spaccare il governo. Peccato che questa è una legge di iniziativa parlamentare.

Ancora una volta, il presidente della commissione Giustizia Ostellari ha deciso di deresponsabilizzarsi, ha deciso di essere il presidente della commissione Lega. Ma allora io mi chiedo – sottolinea -, fatti pagare dalla Lega non farti pagare dai cittadini se vuoi fare il cazzo che ti pare. Perché in democrazia non fai quello che vuoi tu, fai ciò che il tuo ruolo ti impone di fare, ovvero seguire ciò che la maggioranza vuole. Io mi aspetto che l’onorevole Casellati si imponga e faccia chiarezza su questo comportamento.