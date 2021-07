Federica Pellegrini fa (di nuovo) la storia: le lacrime dopo la quinta finale olimpica conquistata | VIDEO

Comunque andrà, sarà un successo. È questo il significato delle lacrime di Federica Pellegrini dopo aver toccato il muretto e staccato il biglietto per la finale dei 200 stile libero a Tokyo 2020. Per la quinta volta nella sua carriera, dunque, la fortissima nuotatrice veneta parteciperà all’evento conclusivo di questa disciplina che le ha regalato tante gioie, ma anche tanti dolori. Sarà l’ultima volta, come annunciato da lei stessa anche dopo la gara.

COME TE NESSUNO MAI, FEDE SEI LEGGENDA 😍💙💙 A 33 anni, la Divina conquista la 5^ finale olimpica consecutiva nei 200 stile libero 🚀🤩 L'impresa storica di Federica Pellegrini 📹🇮🇹#Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #Swimming pic.twitter.com/o8EZnjheT6 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 27, 2021

Federica Pellegrini si commuove dopo la 5^ finale olimpica

Gambe e braccia si muovono come un tempo, ma al suo fianco ci sono rivali più giovani che viaggiano a velocità superiore. Lo sa bene Federica Pellegrini che in questo momento pensa solamente a godersi questo storico risultato: la quinta finale (consecutiva) nei 200 stile libero ai Giochi Olimpici (con l’oro a Pechino 2008 e l’argento ad Atene 2004). Quel settimo tempo totale (terzo nella sua batteria) la rende unica nella storia di questa disciplina, raggiungendo un traguardo mai toccato da nessun altra atleta (solo Micheal Phelps, nei 200 farfalla, riuscì a toccare la stessa continuità a 5 Cerchi, dal 2000 al 2016).

E da lì le lacrime per la consapevolezza. Una gioiosa consapevolezza per quel che sarà per lei la gara di domani (la finale è prevista per le 3.41, ora italiana, di mercoledì al Tokyo Acquatics Centre: “Domani sarà l’ultima finale ai Giochi – ha commentato la Divina al termine della semifinale -. Parigi 2024? Grazie ma no, il mio corpo mi sta chiedendo indietro i minuti con gli interessi. Sarà molto divertente, cercherò di godermela fino alla fine, forse sarà la prima finale olimpica davvero divertente per me”. L’obiettivo della vigilia è stato raggiunto e, una volta tanto, sarà in acqua senza pressioni: “Il reparto medaglie domani è chiuso, non è raggiungibile per me in questo momento. In carriera mi sono sempre posta obiettivi fattibili”.

(foto: da video Eurosport)